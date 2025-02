Grupo milionário hoteleiro finaliza visita a SC e avalia investimentos em três pontos do estado A decisão final pode sair em até três meses, período no qual a equipe do grupo hoteleiro irá aprofundar as análises e definir, qual... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h46 ) twitter

A visita do presidente do grupo hoteleiro português Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, a Santa Catarina reforçou o interesse da rede hoteleira no estado. Após três dias de reuniões e visitas técnicas, a empresa mapeou três possíveis investimentos: um hotel na praia, um empreendimento na serra e uma unidade corporativa em Florianópolis.

Para saber mais sobre os planos do grupo e o impacto que isso pode ter no turismo catarinense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

