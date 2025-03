Grupo ND conquista 05 prêmios importantes no jornalismo catarinense Produções reconhecidas destacam excelência em vídeo, texto, cooperativismo e universitário. ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 22h25 ) twitter

A cerimônia de entrega do quarto Prêmio ACI OCESC, um dos maiores reconhecimentos do jornalismo catarinense, aconteceu nesta segunda-feira (24) e destacou a qualidade do trabalho desenvolvido no Grupo ND. A emissora teve quatro reportagens finalistas na premiação, que visa reconhecer o trabalho jornalístico de excelência em diversas áreas.

Para saber mais sobre as conquistas do Grupo ND e os detalhes da premiação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

