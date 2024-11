Grupo ND fatura seis premiações no 3° Prêmio Unesc de Jornalismo Grupo ND fatura seis premiações no 3° Prêmio Unesc de Jornalismo ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo ND no 3° Prêmio Unesc de Jornalismo

Em uma noite memorável, o Grupo ND foi destaque no 3° Prêmio Unesc de Jornalismo. A cerimônia de entrega ocorreu no CRIO (Centro de Inovação de Criciúma) e reuniu profissionais da imprensa de todo o Sul de Santa Catarina na quarta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Campeonato Catarinense Série B 2025 já tem data para começar

Maior rede supermercadista de SC inova e oferece vagas de trabalho só aos fins de semana

Homem morre em colisão frontal em rodovia na Serra de Santa Catarina