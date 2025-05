Grupo ND oficializa compromissos de ESG com colaboradores Projeto ESG Consciência, Atitude e Impacto visa organizar as boas práticas que já vinham sendo feitas pela empresa em diversas frentes... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 09h48 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h48 ) twitter

O Grupo ND deu um importante passo nesta quarta-feira (7) ao oficializar para os colaboradores os compromissos da empresa com as ações de ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança). A iniciativa foi apresentada à presidência do grupo há oito meses, e desde então uma equipe de pelo menos 28 pessoas trabalha diretamente no projeto ESG Consciência, Atitude e Impacto.

