Grupo ND reúne empresários de Chapecó para discutir cultura, estratégia e inovação Professor e escritor Carlos Alberto Júlio destacou como alinhar cultura e estratégia é essencial para que as empresas se tornem mais...

ND Mais

Veja as fotos do evento aqui! O Grupo ND, em parceria com o Centro Empresarial de Chapecó, promoveu, na última semana, um encontro que reuniu dezenas de empresários da região para uma palestra inspiradora com o professor e escritor de renome internacional Carlos Alberto Júlio, referência internacional em gestão e inovação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento transformador!

