Grupo ND terá megaestrutura para cobrir o maior Carnaval de todos os tempos em Florianópolis Mais de 100 profissionais atuarão na cobertura dos desfiles das escolas de samba, na próxima sexta-feira de Carnaval (28) e sábado (... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h46 )

Está chegando o maior Carnaval de todos os tempos da Grande Florianópolis, com duas noites de desfiles e uma cobertura multiplataforma do Grupo ND, com mais de cem profissionais envolvidos. O primeiro dia de desfiles, na sexta-feira (28), terá transmissão ao vivo no portal NDMais e NDPlay, a partir das 21h. Já no sábado a transmissão da NDTV, ao vivo, será a partir das 22h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande festa!

