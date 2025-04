Grupo Pereira promove semana de contratação exclusiva para pessoas com mais de 50 anos Somente no estado de Santa Catarina são mais de 1.200 vagas abertas nas 52 unidades de negócio do grupo, incluindo oportunidades nas... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h59 ) twitter

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do país, promove uma semana exclusiva de contratação de pessoas 50+. A iniciativa busca ampliar a inclusão de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

