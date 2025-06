Grupo vai a júri por esfaquear duas mulheres em frente a danceteria em SC O caso aconteceu em 2018 em Caçador, no Meio-Oeste; uma mulher morreu e outra sobreviveu após espancamento e facadas ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Três homens e uma mulher serão julgados no dia 4 de julho pelo Tribunal do Júri da comarca de Caçador, no Meio-Oeste catarinense. Eles respondem por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra duas mulheres, atacadas em setembro de 2018, em frente a danceteria, no centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

Leia Mais em ND Mais:

Quais estados mais contribuiram com a população de Joinville nas últimas décadas?

Menos veneno e mais uva: UFSC revela segredo de revolução silenciosa de vinhedos de SC

Figueirense x Confiança: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão na Série C