Guarani e Ponte Preta venceram: o que o Figueirense precisa para classificar na Série C
Vitórias de Ponte Preta e Guarani mexeram na combinação de resultados que o Figueirense precisa para se classificar
Tem calculadora aí? Pois as vitórias de Ponte Preta e Guarani na noite desta segunda-feira (25) mexeram com a matemática do Figueirense. O Alvinegro precisa de uma nada fácil combinação de resultados para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a situação do Figueirense na Série C!
