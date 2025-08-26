Guarani e Ponte Preta venceram: o que o Figueirense precisa para classificar na Série C Vitórias de Ponte Preta e Guarani mexeram na combinação de resultados que o Figueirense precisa para se classificar ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Tem calculadora aí? Pois as vitórias de Ponte Preta e Guarani na noite desta segunda-feira (25) mexeram com a matemática do Figueirense. O Alvinegro precisa de uma nada fácil combinação de resultados para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a situação do Figueirense na Série C!

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis isenta IPTU de famílias que acolhem menores em situação de abandono; entenda

‘Arrasada’: família de SP perde três cachorros mortos em incêndio em Florianópolis

Novo porto de SC terá investimento bilionário e deverá exportar mais de 11 milhões de toneladas