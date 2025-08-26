Logo R7.com
Guarani e Ponte Preta venceram: o que o Figueirense precisa para classificar na Série C

Vitórias de Ponte Preta e Guarani mexeram na combinação de resultados que o Figueirense precisa para se classificar

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Tem calculadora aí? Pois as vitórias de Ponte Preta e Guarani na noite desta segunda-feira (25) mexeram com a matemática do Figueirense. O Alvinegro precisa de uma nada fácil combinação de resultados para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a situação do Figueirense na Série C!

