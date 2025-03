Guarda-vidas são afastados após assédio contra profissional do sexo em praia badalada de SC Caso aconteceu em Imbituba, no Sul de Santa Catarina; Corpo de Bombeiros afirmou que comportamento não condiz com valores da corporação... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 18h51 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois guarda-vidas civis foram afastados pelo Corpo de Bombeiros após serem acusados de assédio por uma mulher na Praia do Rosa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. O caso ocorreu no domingo (9) e ganhou repercussão após a moradora denunciar os suspeitos nas redes sociais.

Saiba mais sobre este caso polêmico e suas repercussões no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Ciclista cai de ponte que liga Itapema a Porto Belo e fica ferido

O que eram as cargas escoltadas que bloquearam rodovias do Norte de SC?

NDTV – RECORD brilha com transmissão do Paulistão e promete mais no Campeonato Brasileiro