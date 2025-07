Guerra do jogo do bicho no RJ tem desdobramento e buscas em Florianópolis Mandados em SC fazem parte de investigação sobre morte de bicheiro filho de Piruinha e soldado do RJ ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h35 ) twitter

Florianópolis foi palco de dois mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga uma disputa violenta por pontos do jogo do bicho no Rio de Janeiro. A ação ocorreu nesta segunda-feira (30), com diligências também no Rio de Janeiro e em Cabo Frio (RJ). O conflito terminou com a morte da soldado Franciene de Souza e do filho do bicheiro Piruinha, Haylton Carlos Gomes Escafura.

