Guerra entre pontos de caldo de cana e pastel em Itajaí quase acaba em vendedora incendiada De longa data, guerra entre pontos de caldo de cana e pastel em Itajaí teve estopim no último sábado, vendedora foi agredida com facão... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 16h28 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h28 )

Uma guerra entre pontos de caldo de cana e pastel em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, chegou ao estopim no último sábado (3). A briga é de longa data por clientes, entre food trucks que vendem caldo de cana e pastel na Beira Rio de Itajaí. O vendedor, de 46 anos, atacou com faca e tentou atear fogo no carrinho de outra vendedora, de 56 anos.

Para saber mais sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

