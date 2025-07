Guerra na Ucrânia: catarinense ‘sempre quis estar em combate’, relembra familiar Gustavo Viana Lemos, de Laguna, não deu mais notícias desde junho; colegas confirmaram a morte dele, mas o governo não ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 04h37 ) twitter

Gustavo Viana Lemos, de 31 anos, “sempre quis estar em combate”, relembrou a prima, Mariana Bonazza, ao ND Mais. A família do jovem, natural de Laguna, no Sul de Santa Catarina, recebeu a informação, nesta semana, de que ele morreu durante uma missão na Ucrânia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a trágica história de Gustavo e o impacto de sua decisão.

