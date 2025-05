Guga Kuerten entra o Hall da Fama do COB Catarinense Guga Kuerten foi um dos quatro homenageados que entraram para o Hall da Fama do COB ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 07h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O catarinense Guga Kuerten está no topo mais uma vez. O ex-tenista agora foi eternizado ao lado de outros três nomes do esporte no Hall da Fama do COB (Comitê Olímpico do Brasil), em cerimônia no Rio de Janeiro na terça (13). No Copacabana Palace, o manezinho foi homenageado ao lado de Daiane dos Santos, da ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, e Afrânio Costa, do tiro esportivo (in memoriam). Os quatro novos integrantes foram escolhidos em 2024, após aprovação em Comissão Avaliadora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem a Guga Kuerten!

Leia Mais em ND Mais:

Real Time Big Data: Tarcísio lidera pesquisa para governo de São Paulo

‘Ninguém vai ficar para trás’, diz presidente do INSS sobre os 480 mil pedidos de reembolso

Dono de salão de luxo acusado de matar garçom em São José é julgado nesta quarta-feira