Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Há 20 anos, incêndio no Mercado Público abalava Florianópolis; veja fotos

Fogo começou em uma lanchonete na ala norte e rapidamente tomou toda a estrutura; o Mercado Público de Florianópolis ficou interditado...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Há exatos 20 anos, no dia 19 de agosto de 2005, Florianópolis amanheceu mais triste e cinzenta – e não era por causa das condições meteorológicas. Pouco depois das 8h, um problema elétrico numa lanchonete da ala norte do Mercado Público – a mais antiga do prédio, inaugurada em 1899 – provocou um incêndio de grandes proporções que destruiu cerca de 50 lojas e interditou o edifício por mais de seis meses.

Para saber mais sobre esse trágico evento que marcou a história de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.