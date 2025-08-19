Há 20 anos, incêndio no Mercado Público abalava Florianópolis; veja fotos
Fogo começou em uma lanchonete na ala norte e rapidamente tomou toda a estrutura; o Mercado Público de Florianópolis ficou interditado...
Há exatos 20 anos, no dia 19 de agosto de 2005, Florianópolis amanheceu mais triste e cinzenta – e não era por causa das condições meteorológicas. Pouco depois das 8h, um problema elétrico numa lanchonete da ala norte do Mercado Público – a mais antiga do prédio, inaugurada em 1899 – provocou um incêndio de grandes proporções que destruiu cerca de 50 lojas e interditou o edifício por mais de seis meses.
Para saber mais sobre esse trágico evento que marcou a história de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
