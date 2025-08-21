Haitiana morre em grave acidente no Litoral Norte de SC A batida envolvendo três veículos na manhã desta quarta-feira (20). ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher morreu em um grave acidente em Camboriú. A batida envolvendo uma motoneta, um carro e um caminhão aconteceu na rua Henrique Coppi, na manhã desta quarta-feira (20).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Moisés: prontuário revela crueldade sofrida por criança morta em Florianópolis

Homem que matou companheira em SC é condenado a 24 anos de prisão

Justiça dá liberdade provisória a influenciador preso com milhões em drogas em SC