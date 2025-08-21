Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Haitiana morre em grave acidente no Litoral Norte de SC

A batida envolvendo três veículos na manhã desta quarta-feira (20).

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher morreu em um grave acidente em Camboriú. A batida envolvendo uma motoneta, um carro e um caminhão aconteceu na rua Henrique Coppi, na manhã desta quarta-feira (20).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.