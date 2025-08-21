Haitiana morre em grave acidente no Litoral Norte de SC
A batida envolvendo três veículos na manhã desta quarta-feira (20).
Uma mulher morreu em um grave acidente em Camboriú. A batida envolvendo uma motoneta, um carro e um caminhão aconteceu na rua Henrique Coppi, na manhã desta quarta-feira (20).
