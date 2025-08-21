Hang oferece R$ 5 mil para quem denunciar pichador em cidade de SC Empresário Luciano Hang anunciou recompensa generosa ao denunciante de pichação, inspirado pela lei municipal de Brusque ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h37 ) twitter

Parece coisa de filme, mas não é: uma recompensa generosa foi anunciada pelo empresário Luciano Hang para quem ajudar a identificar o autor de uma pichação feita em um muro na rua Francisco Walendowsky, no Centro de Brusque. Em vídeo publicado em sua página do Instagram, o dono da Havan informou que o informante receberá R$ 5 mil. O valor será somado aos R$ 1 mil já previstos em lei pela prefeitura para quem fizer a denúncia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

