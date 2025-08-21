Hang oferece R$ 5 mil para quem denunciar pichador em cidade de SC
Empresário Luciano Hang anunciou recompensa generosa ao denunciante de pichação, inspirado pela lei municipal de Brusque
Parece coisa de filme, mas não é: uma recompensa generosa foi anunciada pelo empresário Luciano Hang para quem ajudar a identificar o autor de uma pichação feita em um muro na rua Francisco Walendowsky, no Centro de Brusque. Em vídeo publicado em sua página do Instagram, o dono da Havan informou que o informante receberá R$ 5 mil. O valor será somado aos R$ 1 mil já previstos em lei pela prefeitura para quem fizer a denúncia.
