Havan lança coleção de moda outono inverno em evento exclusivo com influenciadoras O almoço do evento ocorreu na centenária Casa Renaux e contou com a presença da apresentadora Ticiane Pinheiro.

ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share