Helicóptero encontra barraca e mochila que podem ser de homem desaparecido no Pico Jurapê Helicóptero encontra barraca e mochila que podem ser de homem desaparecido no Pico Jurapê ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Helicóptero sobrevoa região onde homem está desaparecido

As buscas pelo homem desaparecido no Pico Jurapê, em Joinville, chegaram ao sexto dia com novas pistas. Durante sobrevoos nesta quarta-feira (13), o helicóptero Águia, da Polícia Militar, localizou indícios que podem pertencer a Bruno Rogério Corrêa, de 29 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os objetos encontrados foram uma barraca e uma mochila.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em ND Mais:

Caravana iluminada da Coca-Cola chega a Chapecó nesta quarta-feira

Grupo ND investe em publicidade inovadora com carros de aplicativo

Foragido que espancou mulher até a quase morte no RS é preso em Itajaí