Heliponto de onde jovem despencou é interditado em Balneário Camboriú Após episódio de nova presença indevida no local, Defesa Civil fez vistoria no heliponto e constatou o que chamou de "falhas no cumprimento...

ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share