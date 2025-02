‘HELP’: Sinais levantam suspeita de tráfico humano em Los Angeles e polícia esclarece mistério O Departamento de Polícia de Los Angeles investigou os pedidos de socorro após internautas especularem sobre tráfico humano na região... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 28/01/2025 - 22h06 ) twitter

Mensagens misteriosas com pedidos de socorro foram encontradas em um terreno de Los Angeles, nos Estados Unidos, por usuários do Google Maps. As imagens de satélite viralizaram nas redes sociais e levantaram a suspeita de tráfico humano.

Para entender todos os detalhes dessa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

