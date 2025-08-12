Hemerson Maria deixa o comando técnico do JEC após goleada e eliminação na Série D
Treinador voltou ao clube em novembro de 2024 e anúncio da saída de Hemerson Maria foi feito na manhã desta segunda-feira (11)
Acabou a terceira passagem do técnico Hemerson Maria pelo JEC. Depois de ser goleado pelo Cianorte e eliminado da Série D, o clube anunciou na manhã desta segunda-feira (11) o desligamento do treinador que tem mais jogos à frente do Tricolor.
