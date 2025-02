Hercílio Luz perde para o Criciúma e Campeonato Catarinense tem seu primeiro rebaixado Leão do Sul foi superado pelo Criciúma na noite desta quarta-feira pelo placar de 1 a 0 e é o primeiro rebaixado do Catarinense 2025... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 05h05 ) twitter

O Campeonato Catarinense 2025 tem o seu primeiro rebaixado com uma rodada de antecedência. Na noite desta quarta-feira, o Hercílio Luz foi derrotado pelo placar de 1 a 0 diante do Criciúma e matematicamente não tem mais chances de escapar da zona do rebaixamento.

