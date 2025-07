‘Herói da baleia’ será multado por tirar rede presa em animal na Grande Florianópolis? Entenda Apesar da boa intenção, Ibama alerta que ação desrespeitou normas técnicas e poderia ter colocado em risco a vida da baleia e do próprio... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h17 ) twitter

Um homem retirou, por conta própria, uma rede de pesca que estava presa a uma baleia-franca na Praia da Pinheira, em Palhoça, no sábado (12). A cena foi registrada por drone e repercutiu amplamente nas redes sociais, onde ele passou a ser chamado de “herói da baleia”.

Para saber mais sobre as implicações legais e a situação da baleia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

