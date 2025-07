História de amor que nasceu no Festival de Dança de Joinville segue firme 31 anos depois Casal que se conheceu no Festival de Dança de Joinville em 1993 está casado há 27 anos e compartilha como o evento faz parte da história... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h17 ) twitter

Mais do que palco para coreografias, o Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo pelo Guinness Book, também pode ser o cenário perfeito para uma história de amor. Foi durante a edição de 1993, há exatos 31 anos, que Juan e Karime se encontraram pela primeira vez e nunca mais se separaram. “Estamos casados há 27 anos”, conta Juan De La Cruz Trincado Hevia Junior. Ele fazia aulas de jazz, e Karime Gonzaga Espindola Luz Trincado Hevia, de sapateado, em um antigo estúdio próximo ao Colégio Santos Anjos. Mesmo frequentando o mesmo ambiente, os dois ainda não se conheciam. “Acredite ou não, treinávamos no mesmo lugar. Ela fazia balé com a minha irmã e jazz. Às vezes treinava até no mesmo horário”.

