História do Império é revivida no Centro Cultural da Marinha em Florianópolis Construído em 1775, o Centro Cultural da Marinha funciona em um prédio onde ficava o Forte Santa Bárbara, no Centro antigo da Capital... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 15/06/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Raridades históricas do Império, como uma pintura original de Jean-Baptiste Debret sobre a bandeira da Monarquia Brasileira, joias raras da família imperial, livros originais com mais de 150 anos, documentos oficiais assinados por D. Pedro 2º, diferentes tipos de espadas e revólveres e uma rica coleção de objetos da nobreza brasileira integram o Centro Cultural da Marinha em Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa fascinante coleção e as inovações do Centro Cultural, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Alerta de ventania! Previsão do tempo marca dias de vento e chuva na região Sul de SC

Voos noturnos no radar: Blumenau avança com melhorias no aeroporto regional

Nova etapa de revitalização do Rio do Brás esbarra em entraves judiciais em Florianópolis