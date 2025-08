Histórias do Sul de SC ganham tela no 1º Festival de Documentários; confira programação Evento gratuito acontece nesta quinta-feira (7), no Museu Princesa Isabel, em Orleans; obras divididas em quatro sessões têm exibições... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A programação das sessões do 1º Festival de Documentários, em Orleans, no Sul de Santa Catarina, já foi divulgada pelo Museu ao Ar Livre Princesa Isabel. Ao todo, 20 obras audiovisuais foram selecionadas e serão exibidas no Centro de Vivências nesta quinta-feira (7). Dividido em quatro sessões, das 9h às 19h, o festival contará com filmes que possuem recursos de acessibilidade, e todas as exibições terão a presença de intérprete de Libras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as histórias que serão contadas!

Leia Mais em ND Mais:

Cepon registra aumento de 38% em cirurgias de alta complexidade e se destaca nacionalmente

Corpo é encontrado em rio e suspeita é que vítima seja jovem de 18 anos desaparecido em SC

Santa Catarina vê crescimento no emprego formal, mas indústria dá sinais de desaceleração