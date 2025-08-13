HJ Conference projeta impacto econômico superior a R$ 20 milhões
Evento de empreendedorismo acontece entre os dias 25 e 27 de setembro em Concórdia e deve movimentar negócios locais, turismo e serviços...
Com expectativa de receber 8 mil participantes em Concórdia entre os dias 25 e 27 de setembro, o evento de empreendedorismo HJ Conference amplia sua capacidade de impacto para esta edição. A organização da conferência nacional de inovação e negócios prevê um impacto econômico superior a R$ 20 milhões.
Com expectativa de receber 8 mil participantes em Concórdia entre os dias 25 e 27 de setembro, o evento de empreendedorismo HJ Conference amplia sua capacidade de impacto para esta edição. A organização da conferência nacional de inovação e negócios prevê um impacto econômico superior a R$ 20 milhões.
Saiba mais sobre como o HJ Conference está transformando a economia local e atraindo grandes nomes do empreendedorismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre como o HJ Conference está transformando a economia local e atraindo grandes nomes do empreendedorismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: