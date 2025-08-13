Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

HJ Conference projeta impacto econômico superior a R$ 20 milhões

Evento de empreendedorismo acontece entre os dias 25 e 27 de setembro em Concórdia e deve movimentar negócios locais, turismo e serviços...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Com expectativa de receber 8 mil participantes em Concórdia entre os dias 25 e 27 de setembro, o evento de empreendedorismo HJ Conference amplia sua capacidade de impacto para esta edição. A organização da conferência nacional de inovação e negócios prevê um impacto econômico superior a R$ 20 milhões.

Saiba mais sobre como o HJ Conference está transformando a economia local e atraindo grandes nomes do empreendedorismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.