HJ Conference terá palestrantes da Microsoft, IBM e QuintoAndar Evento de inovação acontece em Concórdia entre os dias 25 e 27 de setembro. ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O evento de empreendedorismo e inovação HJ Conference chega a sua décima edição entre os dias 25 e 27 de setembro. Para este ano, a conferência sediada em Concórdia já conta com diversos palestrantes anunciados. Representantes de marcas como QuintoAndar, Rocketseat, Microsoft, IBM e Suvinil são alguns dos confirmados para o evento, que espera receber 8 mil participantes de todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do HJ Conference!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Acidente com ambulância do Samu fere enfermeira e termina com fuga a pé em Joinville

Fotos mostram destruição deixada por incêndio que matou trabalhador em SC

Alesc aprova solicitação de empréstimo de R$ 2,6 bi feita pelo governo; o que motivou o pedido?