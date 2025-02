‘Hoje é Dia de Carnaval Bebê’: evento traz programação para família na folia em Florianópolis Evento gratuito ao ar livre será no domingo (2), a partir das 15h, no Parque da Luz, Centro de Florianópolis; programação terá marchinhas... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h26 ) twitter

Uma folia à moda antiga para reunir família e amigos, com muita música e diversão. Assim é o “Hoje é Dia de Carnaval Bebê”, evento que será realizado no domingo (2), no Parque da Luz, no Centro de Florianópolis. A festa vai começar às 15h, aberta para todo o público.

