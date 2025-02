Home-office do crime: líderes de facção do Ceará são presos em operação em São José Quatro líderes tinham mandados de prisão e fugiram para Santa Catarina em meados de 2024, de onde comandavam a facção do Ceará ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h47 ) twitter

Quatro líderes de uma facção do Ceará foram presos na manhã desta terça-feira (18), em São José, na Grande Florianópolis. A Polícia Civil aponta eles como responsáveis pelo abastecimento de drogas e investigados por homicídios e lavagem de dinheiro.

Saiba mais sobre essa operação impactante e suas implicações no tráfico de drogas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

