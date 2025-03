‘Homem-aranha voador’: quem era o piloto que morreu após queda de 200 m de asa-delta em SC O piloto, de 52 anos, decolou da rampa na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, e não resistiu à queda de 200 metros de altura ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h05 ) twitter

O piloto de asa-delta, Ricardo Stecanela, de 52 anos, morreu após sofrer uma queda de aproximadamente 200 metros durante a decolagem na rampa da Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu no sábado (1º) e resultou na morte instantânea da vítima.

Para saber mais sobre a história de Ricardo e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

