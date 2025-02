Homem ataca carro de prefeito com enxada, é baleado e tenta fugir de hospital em SC O homem quebrou com uma enxada o vidro do carro do prefeito de Anchieta, foi baleando pela PM, tentou fugir do hospital em São Miguel... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h45 ) twitter

Um homem de 35 anos atacou o carro do prefeito de Anchieta com uma enxada, foi baleado pela PM (Polícia Militar) durante abordagem e tentou fugir do hospital. O caso aconteceu por volta das 11h48 desta quinta-feira (27), no centro de Anchieta, Oeste de Santa Catarina.

