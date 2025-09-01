Logo R7.com
Homem ateia fogo na casa da ex-esposa com três crianças dentro em SC

Testemunhas contaram à PM que o suspeito era o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento

ND Mais|Do R7

Um homem foi preso em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, após atear fogo na casa da ex-esposa, onde tinha três crianças dormindo. O fato ocorreu por volta das 5h30, no bairro Estrada Nova, neste domingo (31). Os vizinhos acionaram a Polícia Militar ao perceberem o incêndio e alertaram que havia pessoas dentro da residência. No local, os policiais constataram o incêndio, mas já não havia ninguém na casa. A guarnição acionou os bombeiros para conter as chamas.

