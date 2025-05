Homem baleado na cabeça e abandonado na rua: suspeitos são presos 5 meses após o crime em SC Vítima passou 55 dias hospitalizada após tentativa de homicídio investigada pela DIC de Caçador, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h27 ) twitter

Dois suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira (8) pela Polícia Civil de Santa Catarina, acusados de envolvimento em uma tentativa de homicídio que deixou a vítima com sequelas permanentes. O homem foi baleado na cabeça e abandonado na rua.

Para mais detalhes sobre este caso e as investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

