Homem bêbado invade casa e é encontrado sentado no sofá em SC Antes da invasão, o suspeito havia se envolvido em um acidente de trânsito em Herval d'Oeste, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h05 )

Um homem bêbado invadiu uma casa e foi encontrado sentado no sofá na manhã desta terça-feira (22) em Herval d’Oeste, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Antes da invasão, o suspeito havia se envolvido em um acidente de trânsito e fugiu do local. Aos policiais, ele admitiu ter consumido álcool e cocaína.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente inusitado!

