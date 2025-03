Homem carboniza morador de rua em caminhonete para forjar a própria morte em SC Para forjar a própria morte, o investigado chegou a amputar o próprio dedo; o crime aconteceu em São Cristóvão do Sul ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 22h46 ) twitter

Um homem, que estava sendo procurado por supostas fraudes e processos trabalhistas, incendiou uma caminhonete com o corpo de um morador de rua dentro para forjar a própria morte. O crime aconteceu em São Cristóvão do Sul, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

