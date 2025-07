Homem com arma falsa é morto em confronto com a PM após ameaçar funcionários de loja em SC Homem tentou usar a arma falsa durante abordagem em Florianópolis e, em resposta, os policiais dispararam ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 23h37 ) twitter

ND Mais

Um homem foi morto em confronto com a Polícia Militar no bairro Capoeiras, em Florianópolis, na tarde de sexta-feira (25). O conflito iniciou após ele invadir uma loja, do qual seria ex-funcionário, e ameaçar os trabalhadores com uma arma falsa.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

