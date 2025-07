Homem com passagem por homicídio morre eletrocutado ao tentar furtar fiação em Itajaí Segundo a PM, suspeito teria tentado arrombar a central de energia antes do choque ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 22h17 ) twitter

Um homem morreu eletrocutado na manhã do último sábado (12) enquanto tentava furtar fios no bairro Itaipava, Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. Ele já tinha passagens policiais por suspeita de homicídio e outros crimes. Conforme a Polícia Militar, o filho do homem soube do ocorrido por meio de colegas de trabalho. O suspeito, 45 anos, antes de levar o choque elétrico, teria arrombado a porta da central e já teria cortado alguns fios.

