Homem com restrição é pego por câmera de reconhecimento facial na Festa do Pinhão

Um homem com restrição de circulação foi detido pela Polícia Militar de Lages, nesta sexta-feira (6), após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Festa do Pinhão. O sistema funciona por meio de câmera de segurança instaladas pela SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), em parceria com a Prefeitura de Lages.

Para saber mais sobre como a tecnologia está sendo utilizada na segurança do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

