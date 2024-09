Homem condenado por abuso é capturado no Uruguai com auxílio da Interpol A Polícia Civil de Xaxim cumpriu o mandado de prisão após condenação com ajuda da Interpol, Polícia Federal e Polícia do Uruguai; crime... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h32 ) ‌



Um homem de 40 anos foi preso no Uruguai com ajuda da Interpol (International Criminal Police Organization) após ser condenado a 27 anos, dois meses e 20 dias de reclusão, por estupro de vulnerável, em desfavor de sua enteada, à época com 13 anos.

