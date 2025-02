Homem condenado por estuprar enteada menor de 14 anos é preso em Florianópolis Crime aconteceu no interior da Bahia em 2007 e ele foi condenado em 2018; desde então, ele estava foragido, mas foi encontrado pela... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 00h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 00h26 ) twitter

Um homem condenado por estuprar a enteada menor de 14 anos foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta terça-feira (8). O crime ocorreu em 2007 em Serrinha (BA), a 175 km de Salvador, e a condenação veio em 2018. Desde então, ele estava foragido da Justiça, mas foi localizado e abordado enquanto prestava serviços em uma obra em Florianópolis.

Saiba mais sobre essa importante prisão e os detalhes do caso no nosso parceiro ND Mais.

