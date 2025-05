Homem confessa ter matado a mulher após discussão em pequena cidade de SC Crime foi registrado no último sábado (10), em Timbé do Sul, no Extremo Sul do estado ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 22h06 ) twitter

Um homem, de 40 anos, confessou ter matado a mulher, de 48, após uma discussão. O crime aconteceu no bairro Machesini, em Timbé do Sul, pequena cidade do Extremo Sul de Santa Catarina, no último sábado (10). Conforme a PM (Polícia Militar), por volta das 19h, o autor do feminicídio disse que, após ele e a mulher usarem drogas e discutirem, desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima.

Saiba mais sobre este caso trágico e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

