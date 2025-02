Homem dá golpes de enxada em colega de trabalho e vai preso em Bombinhas A vítima ficou com ferimentos profundos no crânio e na face após golpes de enxada ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 21h46 ) twitter

Na noite de sexta-feira (31), uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no bairro Sertãozinho, em Bombinhas. Segundo o relato policial, um homem de 37 anos sofreu múltiplos ferimentos graves na cabeça e no rosto após ser agredido com golpes de enxada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

