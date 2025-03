Homem de 28 anos morre após ficar submerso por 25 minutos em lagoa de SC Segundo Bombeiros, a partir do terceiro mergulho o homem foi encontrado; a vítima foi encaminhada para a equipe médica do SAER, que... ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 29/03/2025 - 20h46 ) twitter

No início da tarde deste sábado (29), um homem, de 28 anos, morreu afogado após ficar 25 minutos submerso na Lagoa do Jacaré, em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

