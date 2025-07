Homem de 33 anos desaparece em Chapecó e família busca por respostas Homem desapareceu em Chapecó no dia 7 de julho e desde então não deu mais notícias; família busca pelo paradeiro ou informações sobre... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

David Bilino da Silva, de 33 anos, está desaparecido desde o dia 7 de julho em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A família, que mora em Foz do Iguaçu, no Paraná, está desesperada por notícias e segue em busca de qualquer informação que leve ao paradeiro de David.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso angustiante.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Polícia desativa centro clandestino de internet em comunidade de Florianópolis

Morango do amor causa filas e faz panificadora contratar em SC

Eventos no CentroSul não geram repasses de verbas a Florianópolis, prevê contrato