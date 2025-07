Homem de 74 anos morre em grave acidente na BR-282 em SC O acidente envolveu seis pessoas na Linha Aparecida, interior de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 05h37 ) twitter

Um homem de 74 anos morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (25), na BR-282, em Linha Aparecida, interior de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste catarinense. A colisão envolveu uma moto com duas pessoas e um Chevrolet/SUV Tracker com quatro ocupantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

