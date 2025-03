Homem de capuz mata um e deixa outro ferido em ataque a tiros em SC Um homem morreu e outro ficou ferido em ataque a tiros em casa noturna em Araquari, no Norte catarinense; polícia investiga o caso ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 14h25 ) twitter

Um homem de 24 anos morreu e outro, de 35, ficou ferido após um ataque a tiros na casa noturna Farras Country Club, no bairro Itinga, em Araquari, no Norte catarinense, na madrugada deste sábado (22). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado às 4h18 para atender a ocorrência e contou com o apoio da Polícia Militar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

