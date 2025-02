Homem deixa mercado com carrinho cheio de itens furtados e acaba preso durante churrasco em SC Câmera flagrou o suspeito deixando o local, acompanhado de uma criança e com diversos itens de churrasco ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 18h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h47 ) twitter

Um homem foi preso após furtar um supermercado no bairro Esperança, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, na última sexta-feira (17). O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o momento em que ele saiu com um carrinho cheio de mercadorias sem pagar. Nas imagens, o suspeito aparece acompanhado de uma criança.

Saiba mais sobre essa história inusitada e os detalhes da prisão no nosso parceiro ND Mais.

