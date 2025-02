Homem denuncia a si próprio em trote e acaba preso em SC Após perder uma aposta, um homem denuncia a si próprio em trote e acaba preso pela Guarda Municipal de Itajaí ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem denuncia a si próprio em trote, falsamente, para a Guarda Municipal de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Na tarde desta segunda-feira (27), a GM recebeu a denúncia de que havia um homem armado no bairro Itaipava. Já no local indicado, por volta das 17h30, os agentes encontraram o possível suspeito, durante a revista pessoal, não foi encontrada a arma tampouco algo suspeito ou criminoso.

Para saber mais sobre essa inusitada situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Crianças fãs de caminhões de lixo ganham festa temática com participação das equipes de coleta

ÁUDIO: Life Unic se destaca com aprovação do curso de Medicina e infraestrutura de ponta

Empresário é investigado por vender peças automotivas roubadas em São José